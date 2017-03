Opstapdagen elektrische fietsen bij Corbeek Tweewielers

DIEREN – Corbeek Tweewielers is sinds twee jaar gevestigd aan de Wilhelminaweg 15b in Dieren. Eigenaar Michel Corbeek: “Het gaat goed, er is veel vraag naar de E-bike, die erg in opkomst is. Daarom hebben we nu een veel ruimer assortiment elektrische fietsen en kijken we naar mogelijkheden om uit te breiden.” Deze elektrische fietsen zijn uitgebreid te testen tijdens de opstapdagen bij Corbeek tweewielers op vrijdag 7 en zaterdag 8 april, van 10.00 tot 16.00 uur.



Corbeek: “De vraag naar elektrische fietsen is enorm groot. Niet alleen ouderen, maar ook veel jongeren maken er gebruik van om naar school te fietsen. Daarom hebben wij ons assortiment flink uitgebreid met nieuwe merken en modellen elektrische fietsen: Qwic, Victoria, TDR, Union, Vogue, Multicycle, Kreidler en Dutch-id. Bij de meeste van deze fietsen zit de motor in het midden, zodat het gewicht van de fiets beter verdeeld is. Het gaat hierbij voornamelijk om de Bosch en Shimano systemen.”

Uiteraard geeft Corbeek zijn klanten uitgebreid advies op maat en zorgt hij voor uitleg en onderhoud van de fiets. Tijdens de opstapdagen kunnen klanten de elektrische fietsen bekijken en proberen. “We hebben al een elektrische fiets vanaf 999 euro. Daarnaast krijgen kopers bij bestelling tijdens de opstapdagen tot 10 procent korting.”



Naast een uitgebreider assortiment elektrische fietsen, verkoopt Corbeek ook racefietsen en ATB’s van het merk Sensa. “Er zijn steeds minder winkels die dit soort fietsen verkopen en ik wil graag een zo compleet mogelijk assortiment aanbieden.” Maar buiten dit alles verandert er niets bij Corbeek Tweewielers. “We staan nog steeds voor een betaalbare fiets. Dat vind ik heel belangrijk, zeker in deze tijd.”



