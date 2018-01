Derde prijs wedstrijd Tuinaanleg

VELP - De strijd om het felbegeerde ticket vond 26 en 27 januari plaats bij het Helicon in Nijmegen. Thijs Eggink uit Zutphen en Davy Meeuwisz uit Veenendaal zijn als derde geëindigd. Het Wellant College uit Houten heeft deze wedstrijd gewonnen en gaat naar het NK in Den Bosch. Het is de eerste keer sinds zes jaar dat er geen team van Aeres MBO Velp (voorheen Groenhorst Velp) in de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg deelneemt.



Davy en Thijs zitten in het laatste jaar van de opleiding manager natuur en groene ruimte bij Aeres MBO Velp. Coach Rick Jansen is tevreden: “Ze werkten voor het eerst samen als team en hebben veel wedstrijdervaring opgedaan. Het is best spannend om alles goed te plannen en evenzo uit te voeren. De concurrentie was heel zwaar.





Tijdens de wedstrijd legden de hoveniers in opleiding een tuin aan die moest voldoen aan vooraf gestelde criteria. Emiel Versluis maakte dit jaar het ontwerp voor de wedstrijdtuin (4x4 meter). Het is gebaseerd op het afvoeren van water, de ontharding van de tuinen in steden en de zorg voor een groenere, natuurlijkere tuin. De gestapelde houten keerwand zorgt op termijn voor een natuurlijke schuilplek voor kleine zoogdieren, insecten en amfibieën. De beplanting krijgt een naturalistisch karakter en mag zich uitzaaien in de bestrating van klinkers. De open structuur zorgt voor een goede drainage. De jury beoordeelde de tuinen op vaktechnisch gebied aan de hand van objectieve en subjectieve beoordelingscriteria. Hierdoor zijn de wedstrijden van een hoog niveau en meten zij zich met zowel de Europese als de internationale standaard.



Op vier plaatsen in het land, namelijk Hardenberg, Velp, Maasland en Nijmegen, namen de teams het tegen elkaar op om een deelnameplaats te veroveren voor de nationale finale. De winnende teams uit deze kwalificatieronden zullen tijdens de beurs TuinIdee, die plaatsvindt van 22 februari tot en met 24 februari 2018 in Den Bosch, strijden om de nationale titel. Aan de vier kwalificatieronden nemen in totaal 17 teams van elk twee hoveniers in opleiding deel. De vier beste teams vanuit deze kwalificatieronden worden uitgezonden naar de nationale wedstrijd tijdens de EuroSkills in september 2018 in Budapest.

Instroom jongeren in het vak

De hoveniersbranche heeft grote behoefte aan instroom van jongeren in het vak. Om die reden organiseert branchevereniging VHG de nationale wedstrijd Tuinaanleg. , Het doel van deze wedstrijd is het hoveniersvak in de spotlights te zetten en jongeren te laten zien dat het vak van hovenier een veelzijdig en interessant beroep is. Naast VHG maken ook het ministerie van Economische Zaken, FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen, Colland Arbeidsmarkt, de AOCRaad en WorldSkills Netherlands de nationale wedstrijd Tuinaanleg mogelijk en dragen die een warm hart toe. Kijk voor meer informatie op de website van VHG (www.vhg.org) onder het kopje ‘Actueel & Agenda’.



Aeres MBO Velp heette tot vorig schooljaar nog Groenhorst Velp. Onze naam is veranderd, maar de school blijft hetzelfde. Een leuke sfeer en goed en gezond onderwijs: dat vinden we belangrijk.