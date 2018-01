Bart Elbers treedt toe tot de Staten van Gelderland

ARNHEM - Vandaag treedt Bart Elbers, voormalig raadslid en wethouder van onze gemeente Brummen, toe tot de Provinciale Staten van Gelderland. Hij zal daar tot de verkiezingen van maart 2019 de portefeuille Ruimtelijke Ordening voor zijn rekening nemen.

"We zijn blij dat we vanuit onze gemeente weer een vertegenwoordiger in Gelderland hebben. Zo kunnen we meer aandacht van de provincie krijgen voor onze lokale vraagstukken, zoals de ontwikkeling van het centrum van Eerbeek en de papierindustrie. Ook een verlaging van de maximum snelheid op de N348 om Brummen om de geluidsoverlast te verminderen staat al jaren op ons verlanglijstje en we hopen dat Bart daar in Arnhem een lans voor ons gaat breken", aldus huidig fractievoorzitter Gerda Jolink.