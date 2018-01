Politiek café Het Ondernemersloket

DOESBURG - Op maandag 5 februari zal er een politiek café plaatsvinden in Grand Cafe De Waag in Doesburg, met als onderwerp ondernemerschap.

Tijdens dit politiek café zal oprichter en voorzitter van ONL voor Ondernemers Hans Biesheuvel optreden als gastspreker. Hans Biesheuvel heeft jarenlang een eigen onderneming gehad alvorens hij de stap maakte naar het beleid en wetgeving over ondernemers. Na een periode als voorzitter van MKB Nederland, heeft Hans ervoor gekozen om zijn eigen ondernemersorganisatie op te richten: ONL voor Ondernemers. Deze organisatie behartigt de belangen van de ondernemers op haar eigen manier, door onder andere de participatie vanuit de achterban te stimuleren.

Deze avond is gericht op alle ondernemers, en iedereen die direct ofwel indirect te maken heeft met ondernemen in Doesburg. Samen met Hans Biesheuvel en de ondernemers zullen de verbeterpunten besproken worden op het gebied van ondernemen, om zo integraal tot praktische oplossingen te komen. Daarom is van belang dat de ondernemers die hun stem willen uiten, hun stem deze avond laten horen. Zij zullen ruimschoots de tijd en mogelijkheid krijgen om dit te kunnen doen.

Met de input vanuit de ondernemers en de ervaringen van Hans Biesheuvel, zal gekeken worden hoe het ondernemersklimaat meer te bevorderen, om zo Doesburg economisch nog sterker en de stad nog aantrekkelijker te maken.

Het politiek café vind plaats op maandag 5 februari in Grand Café De Waag, de inloop van de avond begint om 19:45. Deze avond is vrij toegankelijk en wordt georganiseerd door VVD Doesburg.