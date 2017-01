Afgebrande muziektent gesloopt

ELLECOM – De muziektent in Ellecom die op oudejaarsdag door een felle brand werd verwoest, werd vorige week dinsdag afgebroken. “Het is een triest gezicht”, zegt voorzitter van muziekvereniging Excelsior, Bertus Samberg. De muziekvereniging maakte jaarlijks gebruik van de muziektent voor een optreden. “Het is zo zonde dat zo’n mooi dorpsgezicht, gebouwd in 1947 er niet meer is”. Met een verdrietig gevoel keek hij dinsdag toe hoe de tent werd afgebroken. Kabels en een vuurkorf waren nog te herkennen, maar alles was totaal verwoest. Het is ook nog steeds niet duidelijk door wie de brand is aangestoken. Het moet nog blijken of de verzekering iets uitkeert, maar de gemeente Rheden, de Ellecomse Oranjevereniging en muziekvereniging Excelsior willen graag dat er een nieuwe muziektent terugkomt. Samberg: “Ik heb een goed gevoel dat dat goedkomt. Een architect is al bezig met schetsen. Als het aan mij ligt wordt de nieuwe muziektent iets groter, meer open, met een mooie oude uitstraling en iets bruikbaarder en daarmee multifunctioneler. Jongeren moeten er in de zomer ook een sigaretje kunnen roken. Wel brandveilig natuurlijk”, grapt hij. – Foto Lotte Bienias.