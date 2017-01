Na 27 jaar houdt Dierense Pasar Malam op

DIEREN - "Het werd gewoon teveel allemaal", vertelt Allan Kneefel. "Hij is samen met een aantal familieleden organisator van de Pasar Malams - Oosterse markten - in Dieren, Vaassen en Zutphen. "De kans dat anderen de organisatie overnemen is heel klein."

Wat in 1991 begon als een eenmalig evenement, is uitgegroeid tot een van de gezelligste Pasar Malams in Nederland. De inmiddels overleden mevrouw Letty Kneefel uit Dieren, van Nederlands-Indische afkomst, wilde graag dat haar kinderen een Pasar Malam in haar woonplaats organiseerden. Die wens kwam niet zomaar ergens vandaan. Letty Kneefel was tientallen jaren de leidster van dansgroep Orchidee en die groep trad overal in Nederland op met sierlijke Indonesische dansen, maar ook met traditionele dansen van de Zuidzee-eilanden Hawaï en Tahiti en Indonesische klederdrachtenshows. Toen ze slecht ter been was geworden, droeg Letty ze het stokje over aan haar dochter Monique. Inmiddels was ook een aantal andere kinderen van haar actief in de Pasar Malam-wereld en die wilden graag de wens van hun moeder vervullen.



De eerste Pasar Malam in 1991 was een feit en een doorslaand succes. Er zouden er nog vele volgen. De organisatie van de kinderen Kneefel was geboren: Pasar Oost West. De wens van moeder Kneefel werd ieder jaar opnieuw vervuld. Maar daar komt nu dus een einde aan.

"We deden dit er allemaal bij, naast onze eigen banen", legt Allan Kneefel uit. "Ik heb een eigen autobedrijf. Daar gaat teveel tijd in zitten. Het lag niet aan de bezoekersaantallen. De belangstelling was nog steeds heel groot."

Over opvolging en het eventueel door anderen voortzetten van de Pasar Malams, die in Dieren werd altijd in augustus gehouden, is hij weinig optimistisch. "Er is wel over gesproken dat enkele zonen het over zouden nemen. Maar ook die hebben weinig tijd. Té weinig. Ik denk dan ook dat het definitief over is voor de Pasars die wij organiseerden."