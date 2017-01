Geslaagde techniekweek Paulusschool

GIESBEEK - Vorige week werd op de Paulusschool in Giesbeek de eerste Techniekweek gehouden en dit werd een daverend succes. Voor alle groepen waren er die week activiteiten, lessen, workshops, enzovoorts, op het gebied van Natuur en Techniek. Zo was er speciaal voor deze week een graafmachine op de speelplaats, een 3D printer in de school, werden er diverse apparaten uit elkaar geschroefd en ontleed, was er een excursie naar de scheepswerf in Tolkamer en naar het gemaal in Giesbeek, een gastspreker van de Kinkelder in Zevenaar en waren er tal van activiteiten, zoals het maken van papier, het ontdekken van zeepbellen en diverse andere technieksets. Ook konden de kinderen zich uitleven met prachtige materialen zoals Moov, Gigo en Knex. De kinderen en leerkrachten hebben enorm genoten. "Ik vond het echt vet om te ontdekken hoeveel kleine onderdeeltjes er in al die apparaten zaten", aldus een leerling van groep 8. En ook techniek-coördinator meester Wouter is meer dan tevreden over de week. "Absoluut voor herhaling vatbaar!", was zijn commentaar.

De Paulusschool maakt al volop gebruik van de Techniektorens met uitdagende techniek-activiteiten voor onder-, midden- en bovenbouw. Deze techniekweek stond daar helemaal los van, maar is dankzij de inzet van de coördinator, leerlingen, leerkrachten en ouders een geweldig succes geworden!