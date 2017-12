Burgemeester Carol van Eert maakt Vrijwilligersprijzen 2017 bekend

RHEDEN / ROZENDAAL - Ruim vijftig vrijwilligers zijn aangemeld om in aanmerking te kunnen komen voor De Vrijwilligersprijs 2017. Voor de jury gaat het een lastige klus worden, immers alle vrijwilligers doen goed werk en verdienen een grote pluim!

De nieuwe Rhedense burgemeester Carol van Eert en wethouder Anton Logemann van de gemeente Rozendaal maken de winnaars van De Vrijwilligersprijs 2017 bekend op zaterdagmiddag 20 januari.

Er worden vier prijzen van 400 euro uitgereikt: twee aan individuele vrijwilligers en twee aan organisaties en/of bewonersinitiatieven. Deze geldprijzen komen ten goede aan de organisatie of het project.

Het Loket Vrijwilligerswerk van RadarUitvoering Oost wil namens de gemeenten Rheden en Rozendaal met het evenement De Vrijwilligersprijs zoveel mogelijk vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2017 en toasten op het nieuwe jaar. Het Loket nodigt vrijwilligers uit voor een speciale high tea in de aula van Scholengemeenschap Het Rhedens aan de Doesburgsedijk 7 te Dieren.

De praktijkleerlingen van De Tender/Het Rhedens bereiden de high tea voor, de reguliere voortgezet onderwijs leerlingen gaan al het lekkers uitserveren. Ook Tilly en Diederik zijn van de partij.

Vrijwilligers die dit evenement niet willen missen, kunnen zich op naam aanmelden via het mailadres MvBraam@radaruitvoering.nl Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om zoveel mogelijk organisaties de mogelijkheid te bieden deel te nemen, kunnen maximaal tien vrijwilligers per organisatie zich aanmelden. Vrijwilligers die zich opgeven, ontvangen via de mail een toegangsbewijs voor deze middag.

De organisatie van De Vrijwilligersprijs is in handen van het Loket Vrijwilligerswerk van RadarUitvoering Oost. Voor meer info: Maud van Braam, tel.: 06 115 946 70, mail: MvBraam@radaruitvoering.nl