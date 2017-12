Kerstboom- en vuurwerk-inzameling op 3 januari

BRONCKHORST - In 2018 wordt de kerstboominzamelingsactie in de gemeente Bronckhorst weer gecombineerd met een vuurwerkinzameling. Ook dit jaar vraagt de gemeente medewerking van de schoolkinderen in Bronckhorst. Zij ontvangen 50 eurocent per ingeleverde kerstboom en volle zak vuurwerkafval.

De speciale vuurwerkafvalzakken zijn verkrijgbaar op de basisscholen en de vuurwerkverkooppunten. Op woensdag 3 januari kunnen de schoolkinderen tussen 13.30 en 16.00 uur de kerstbomen en de zakken vuurwerkafval onder andere brengen naar Zwembad De Hessenhal aan de Monumentenweg in Hoog-Keppel, parkeerplaats de Woordhof aan de Keppelseweg in Hummelo, de parkeerplaats bij het Dorpshuis aan de Kerkstraat 86 in Voor-Drempt en bij de parkeerplaats van HC'03 in Achter-Drempt.

Door de grootte van de gemeente kan niet voorkomen worden dat in sommige gevallen de afstand die de schoolkinderen moeten afleggen groot is. Wellicht zijn in deze situaties ouders bereid hun kinderen te helpen.

Wanneer eigen kerstboom en / of vuurwerkafval niet wordt opgehaald door schoolkinderen, kan men het natuurlijk zelf op één van deze locaties afleveren. Met zijn allen wordt op deze manier gezorgd voor een opgeruimde en schone gemeente na de feestdagen.