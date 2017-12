Nieuw waterplan bereidt deze regio voor op klimaatverandering

REGIO - Door de openbare ruimte anders in te richten kan regenwater vastgehouden worden op de plek waar het valt. Dat vermindert de overlast bij heftige buien en extreme droogte. De gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Rheden en Waterschap Rijn en IJssel pakken dit samen op.

Met alleen grotere riolen is het niet meer te redden. Nederland krijgt steeds meer te maken met heftigere buien, en langere hitte- en droogteperiodes. Om de kans op overstromingen en wateroverlast in het bebouwde gebied te beperken, is het belangrijk om op een duurzame en slimme manier het water te beheren. Daarom werken gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Rheden en Waterschap Rijn en IJssel samen.

Met het slim inrichten van de openbare ruimte kan veel regenwater vastgehouden worden op de plek waar het valt, veroorzaakt het geen overlast en is er op een later moment minder last van droogte. Het riool en de omgeving aanpassen aan de veranderingen van het klimaat is een langdurige zaak. De gemeenten en het waterschap hebben in het nieuwe Watertakenplan afgesproken hun werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen, van elkaar te willen leren en gezamenlijk projecten op te pakken. Zo werken zij effectiever en efficiënter aan een klimaatbestendig waterbeheer. De rioolstelsels van Bronckhorst, Doesburg en Rheden vormen samen met de rioolwaterzuiveringsinstallatie Olburgen één afvalwatersysteem. Wat het Watertakenplan onder andere wil bereiken is afkoppeling van regenwater van het riool omdat regenwater schoon water is. Dit water hoort in de bodem thuis en niet in het riool. Ook zorgt het plan voor betere wateropvang om droogte op latere momenten te minimaliseren.

Verstening van tuinen en de aanleg van een terras of overkapping zorgt ervoor dat waterafvoer en -opvang op die plekken lastiger wordt. Inwoners kunnen helpen door hun tuin te ontstenen en te vergroenen.

Het Watertakenplan is behandeld in het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten en het dagelijks bestuur van het waterschap. In het nieuwe jaar wordt het voorgelegd aan de gemeenteraden.