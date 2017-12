Loop- en trimgroep Jutberg klaar voor nieuw jaar

LAAG-SOEREN - Loop- en trimgroep De Jutberg biedt ook in het nieuwe jaar een geavanceerd loop- en trainingsprogramma, waar lopers hun prestaties mee kunnen verbeteren. Nieuwe leden mogen de eerste drie weken gratis meetrainen.

De lopers van De Jutberg trainen altijd samen als groep, ongeacht verschillende tempo's. Toch is niemand alleen en komt ieder een zijn of haar trekken. De trainingen zijn uitgebalanceerd en goed te doen voor ieder die wil werken aan zijn conditie of wat kilo's kwijt wil raken. Veel mensen lopen individueel wekelijks een rondje, maar in de loopgroep wordt door middel van het programma ook gewerkt aan snelheid en duurvermogen en zijn de resultaten beter.

Camping de Jutberg is de uitvalsbasis voor de trainingen en alle natuurlijke elementen in de omgeving worden gebruikt om voldoende uithoudingsvermogen te kweken, bijvoorbeeld om eens mee te doen aan een prestatieloop of wedstrijd. Veel van de leden van loop- en trimgroep De Jutberg lopen wedstrijden en trails in binnen- en buitenland en hebben mooie prestaties neergezet. Ook worden regelmatig lopen in de omgeving opgezocht, zoals de Zevenheuvelenloop, Midwinterloop in Apeldoorn of de Lenteloop in Eerbeek.

Overigens is er ook een groep voor wandelaars en nordic walkers.

Loop- en trimgroep De Jutberg start iedere zaterdag om 09.00 uur vanaf de kantine van camping De Jutberg in Laag-Soeren. De kantine is speciaal voor de loopgroep in de winterperiode geopend en voorziet de deelnemers voor een klein bedrag van koffie of thee. De groep is geen vereniging en kent dus geen contributie. Lopers betalen 1 euro per deelname.

www.loopgroepjutberg.nl

06-53497450