Repair Café Rheden gaat ook scharen slijpen

RHEDEN - Ook in 2018 zal het Repair Café in het Dorpshuis in Rheden weer elke eerste zaterdag van de maand open zijn, van 09.30 uur tot 12.00 uur. Zaterdag 6 januari staan ze weer klaar om spullen te repareren die anders misschien weggegooid worden.

Het gaat om zaken als: huishoudelijke apparaten, speelgoed, gereedschap, laptops en kleine meubelen en kleding. De reparateurs vragen een bijdrage in de kosten. Een nieuwe activiteit is dat tegen een kleine vergoeding huishoudscharen worden geslepen.



www.repaircafe-rheden.nl