Bakken voor de clubkas

VELP - Een dikke lucht van heet frituurvet hing zwaar rond het clubhuis van Drum- en Showfanfare Mr H. M. van der Zandt op de Beemd in Velp. Zo'n twintig leden van de club waren in de weer met de jaarlijkse oliebollenactie.

Getooid met een duikbrilletje - je zult maar zo'n gloeiende vetspetter in je oog krijgen - werden doorlopend de goedgevulde oliebollen gebakken. Naar schatting zo'n 11.000 stuks, of nog wat meer. "Dat levert niet alleen jaarlijks een mooi bedragje op voor de clubkas", aldus een van de aanwezige bakkers, "maar misschien nog wel minstens zo belangrijk is deze activiteit als bindmiddel tussen de leden. Het verbroederd op een andere manier dan tijdens het muziek maken." De 'beslagmakers' Willem en Chris zijn intussen klaar met weer een voorraad voor de bakkers in de aanpalende ruimte. Het bakken gebeurt achter het clubhuis, anders ruikt het over weken nog naar frituurvet tijdens de repetities van de drumfanfare. De verkoop gebeurt voornamelijk vanuit een kraampje op het pleintje bij de Jumbo. Tot Oudjaarsdag om 14.00 uur. "We hebben een vaste klantenschare. We bakken dan ook al zo'n 55 jaar oliebollen in de laatste dagen van het jaar. In Velp weten ze dat en rekenen ze er ieder jaar weer op." - foto: Wencel Maresch