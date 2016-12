Mevrouw Haag honderd jaar

Een mooie mijlpaal, waarvoor burgemeester Petra van Wingerden van de gemeente Rheden graag even op de Biesdel langsging. Mevrouw Ewalda Haag- van Haaften vierde vrijdag 30 december haar honderdste verjaardag met familie en vrienden.

Mevrouw Haag werd op 30 december 1916 geboren in Nijmegen. Samen met haar man kreeg ze vijf kinderen. Later werd de familie uitgebreid met vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Mevrouw Haag zal bij heel wat inwoners van Velp bekend zijn als de vrouw van dokter Haag, van 1938 tot 1964 huisarts te Velp. Aangezien zij als doktersvrouw in feite ook de functie van doktersassistente vervulde, had zij het druk met vele telefoontjes en patiënten die dag en nacht aan de deur stonden.

De oorlogsjaren waren intensief voor het paar. Ze namen deel aan het artsenverzet en boden hulp aan onderduikers. Toen Velp in 1945 onder vuur kwam te liggen, leefde de familie Haag wekenlang in de kelder, samen met evacués uit Velp-Zuid. Na de oorlog had mevrouw Haag veel inwoning, terwijl haar man eerst weer in dienst moest en daarna voor een jaar als Rode Kruisarts naar Indië ging. Daarnaast was er steeds het gewone huishouden, waar huishoudelijke hulpen haar overigens wel bij hielpen. Tegelijk verrichtte mevrouw Haag nog mantelzorg voor oudere familieleden én was ze moeder van vijf kinderen. Druk, maar met haar meelevende, sociale en behulpzame aard klaarde mevrouw Haag de klus. Ze is een nuchtere vrouw, praktisch van aard, hardwerkend, trouw en spaarzaam en deze karaktereigenschappen hielden haar staande in moeilijke tijden.

In haar schaarse vrije uren zong mevrouw Haag mee in het Arnhemse Toonkunstkoor en in haar Rozendaalse jaren, waar zij van 1964-2009 woonde, zong ze in de cantorij van de kerk. Daar was ze ook als vrijwilliger actief voor de bejaardensociëteit, ‘bij de oudjes’, zoals ze zelf zei. Al met al heeft mevrouw Haag een druk, maar rijk leven om op terug te zien. Ze is dankbaar voor alle zorg die haar op de Biesdel wordt gegeven nu zij zelf ‘een oudje’ is. Niet alleen door het personeel van de Biesdel, maar ook door haar vriendin Petra Vlaswinkel uit Velp.