Jeugd Sp Brummen verkoop oliebollen

BRUMMEN - Dinsdag ging de jeugd van Sportclub Brummen langs de deur in Brummen, Oeken en Leuvenheim om versgebakken oliebollen te verkopen. Het lekkernij was gebakken door ‘topoliebollenbakker Jan Teeselink. Er waren twintig verkoopteams samengesteld die allen de wijken ingingen. Spelers van de A-1 tot aan de E-5 (146 spelers) hielpen mee om de ruim 8000 oliebollen aan de man/vrouw te brengen. De verkopers werden ondersteund door 54 chauffeurs, veelal ouders en/of leiders/trainers. De samenwerking van Brummen/Oeken-jeugd was ook bij deze activiteit bijzonder, want de samengestelde teams hebben zich ingezet om de actie tot een succes te maken. Nadat alle oliebollen verkocht waren was er bij terugkomst in de kantine voor een ieder een warme kop chocolademelk, bereid door Els en Bart Peters. De opbrengst van de oliebollenverkoop komt ten goede aan de jeugdafdeling van Sportclub Brummen. Hiervan worden weer leuke evenementen georganiseerd. De voetbalclub is blij met de inzet van de organisatoren van de oliebollenactie en alle vrijwilligers die hun vrije tijd opofferden om met de jeugdspelers/speelsters op pad te gaan. - foto: Karin Stoel