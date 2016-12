Spiker N2-1 kampioen

EERBEEK - Team N2.1 van volleybalvereniging Spiker is kampioen geworden. Het team bestaat uit Suze Bralts, Dana Tetteroo, Inge van Overbeek, Kyani Nanuru, Kyra Heezen en Ilvy Groenevelt. Voor de meeste meisjes is dit het tweede seizoen dat zij volleybal spelen. Het is een fijn stel meiden en ze hebben het erg gezellig samen. Ze zijn heel fanatiek tijdens de wedstrijden, met af en toe teleurgestelde gezichten als ze een fout maken. Ze kunnen heel goed de eindscores onthouden en elkaar aanmoedigen. Het opslaan gaat ook goed, soms zelfs te goed, en vliegt de bal over achterlijn. Slimme balletjes gooien kunnen ze wel, en ook elkaar helpen met doordraaien en samen de ballen opvangen. Al met al een geweldig seizoen, waarbij ze vanaf het begin bovenaan hebben gestaan. De coaches zijn Janneke van Overbeek en Patricia Kruitbosch en de trainsters Hermien de Bruin en Chinthia Dunhoft en Teslijn van de Waard.

Wie het ook leuk lijkt om de volleyballen bij de Spiker minis (6-12 jaar), kan zich aanmelden via: minis@spiker.nl. Er wordt getraind op maandag van 16.00 tot 1700 uur en vrijdag van 17.00 tot 18:00 uur (afhankelijk van niveau) in sporthal de Bhoele in Eerbeek.