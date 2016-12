Stemmig Kerstconcert

DOESBURG - De Gasthuiskerk zat helemaal vol tijdens het eerste zelfstandige Kerstconcert van Zang- en Ontspanningsvereniging Doesburg (ZOV). Tot dit jaar nam het gemengd koor deel aan het Kerstconcert van de Muziekcorps der Voormalige Schutterij.

De muziekvereniging organiseerde het jaarlijkse Kerstconcert in het Martinus Atrium dit jaar op een andere wijze. "Daarom besloten we zelf een Kerstconcert te geven", vertelt Wilma Aalderink van ZOV. En dat werd een succes. De Gasthuiskerk was tot de laatste plek bezet, alle kaarten waren verkocht. De sfeer en ambiance van het monumentale gebouw verhoogden de Kerststemming verder. Tussen de liederen door werden Kerstgedichten voorgelezen, als een soort rode draad.

Het koor, dat dit jaar het 30-jarig bestaan vierde, studeerde vanaf sinds september een grotendeels nieuw Kerstrepertoire in, onder leiding van dirigent Hans Heringa. Lekker in het gehoor liggende en moderne nummers. Maar ook de meer traditionele Kerstliederen maakten deel uit van het programma en dan werd het publiek uitgenodigd mee te zingen. "Zo ontstond een volkssamenzang die goed is bevallen", aldus het koor. Het eerste eigen Kerstconcert van ZOV kon dan ook wel eens het begin van een mooie traditie worden. - foto: Han Uenk