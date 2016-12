Young Voices geeft puik concert

LOENEN –Young Voices uit Eerbeek begint een populair koor te worden. Dinsdag was de Rooms Katholieke kerk met 250 personen flink gevuld. De bezoekers waren bijzonder enthousiast over het popkoor dat een spetterend optreden gaf. In tegenstelling tot de meeste koren zijn de leden van dit popkoor steeds in beweging. Bijna alle liedjes inspireren de zangers om er een leuke show van te maken.

Young Voices heeft sinds kort een nieuwe dirigent. Bram Versteegen uit Nijmegen heeft nu de leiding in handen. Het is duidelijk te merken dat het prima klikt tussen de zangers en de nieuwe leider. Zijn enthousiasme, creativiteit en uitstraling heeft een goede uitwerking op het koor dat een eigen geluid laat horen.

Het kerstconcert werd in vlotte popstijl gebracht. Bekende kerstliederen kregen van de dirigent een geheel andere inhoud. Opvallend was het bekende Jingle Bells dat in een steeds sneller tempo werd gezongen.

Begeleid door een prima band begon het koor het programma met Something about Christmas time. Daarna volgden in een vlot tempo kerstliedjes met af en toe een uitstapje zoals Africa. Het koor blijkt ook over goede solozangers te beschikken. Het publiek vond het erg jammer dat tegen half negen het programma was gezongen en de zangers de kerk verlieten. Graag had men nog om een toegift gekregen.

Het popkoor Young Vices komt volgend jaar weer naar Loenen. Voorheen was zaal Spoorzicht in Eerbeek de thuisbasis waar de uitvoeringen werden gehouden. Helaas voor vele Eerbeekse vereniging sluit Spoorzicht eind december. Er moest een nieuwe plek worden gezocht. En die werd ook gevonden: Dorpscentrum De Brink in Loenen. De volgende uitvoering (concert) gaat plaatsvinden op 27 oktober 2017. Het popkoor wil graag uitbreiding van nieuwe leden. Vooral mannenstemmen zijn erg welkom bij dit Eerbeekse koor. Info: www.youngvoices.nl.

foto:

De zangers van Young Voices zingern graag in de katholieke kerk - foto: Jan Wiggers