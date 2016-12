Klarenbeekse schutters stoppen er mee

KLARENBEEK – Wederom stopt een Klarenbeekse vereniging met haar activiteiten. Na de Oudersoos Ons Genoegen, zetten bestuur en leden van de schietvereniging De Treffers er een punt achter. De vereniging werd op 17 januari 1972 opgericht in De Nieuwe Zweep. De laatste jaren werd geschoten in Ons Gebouw.



Met pijn in het hart is besloten om te stoppen met de vereniging. Maar het aantal leden loopt elk jaar terug en er komen geen nieuwe leden meer bij. Het bestuur dankt bij het afscheid alle mensen die hen in al die jaren hebben gesteund in welke vorm dan ook.

Arnold Kienhuis zou 22 januari 2017 al 35 jaar lid zijn van deze vereniging. Hij was een trouw lid en attent naar alle leden toe en dat was, bij het afscheid van de vereniging, reden om Arnold nog even in het zonnetje te zetten. Tijdens de slotavond op 16 december werden de schutters nog verrast met de komst van Joop Weijn, een van de medeoprichters van schietvereniging De Treffers.