Sint en zijn (fiets)Pieten bij Last Gear

EERBEEK - Met een koets, getrokken door twee Pieten op mountainbikes, kwam Sinterklaas aan bij Last Gear. Sinterklaas had gehoord dat de mini- en jeugdleden van Last Gear goed kunnen mountainbiken en allerlei trucjes op de fiets kunnen. Zo kwam de Sint op het idee om zijn eigen Pieten een fiets-clinic te laten volgen, zodat zij voortaan de cadeautjes op de mountainbike kunnen rondbrengen.

Samen met de kinderen leerden de Pieten fietsen over daken, over sloten en over een wipwap en werd er geoefend om al fietsend pakjes in de schoorsteen te gooien. Niet alle Pieten bleken evenveel talent te hebben als de jeugdleden van Last Gear, maar het was hoe dan ook een gezellige ochtend op het veld. De jeugdbegeleiders zorgden ervoor dat alles veilig verliep, ouders moedigden iedereen aan en Sinterklaas stond met verbazing te kijken naar de fietskunsten van alle kinderen en zijn (klungel)Pieten. Als afsluiting was er warme chocolademelk met pepernoten en had de Sint voor ieder kind nog een cadeautje meegenomen.