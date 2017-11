Je eigen broodje bakken

OOSTERHUIZEN - In Oosterhuizen werd zaterdag de Winterfair gehouden. Sfeer, warmte, muziek en versnaperingen die de kou verdrijven. En ook zo'n tachtig kramen met vooral ook heel veel spullen om de decembermaand binnenshuis extra gezellig te maken. Hoewel het veel weg had van een kerstmarkt, gebruikte de organisatie dat woord nergens. Misschien ook wel goed, anderhalve week voor Sinterklaas. En wat was het gezellig. En druk. Het dorp werd overspoeld door bezoekers die van heinde en verre kwamen. De jeugd kon zich onder meer vermaken in het kleine amfitheater, waar ze zelf broodjes konden bakken. Ze smulden er smakelijk van, zélfs als ze door ongeduld halfgare baksels naar binnen werkten. - foto: Han Uenk