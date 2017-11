Eeuwenoud Loenens bedrijf Het Molenhuis gaat dicht

LOENEN – Het Molenhuis aan de Eerbeekseweg 130 is een oud bedrijf. Na enkele eeuwen gaat de familie Kruitbosch stoppen met de bedrijfsactiviteiten in dit pand. De winkel in ruitersportartikelen en diervoeders houdt op 1 en 2 december een opheffingsuitverkoop.

Deze zaak, van oudsher De Zilvense Korenmolen genoemd, zou hier reeds in 1557 zijn gesticht. Baron Hacfort van kasteel Ter Horst begon hier met een windmolen. Deze werd platgebrand door de Spanjaarden. Daarna kwam er een watermolen. Deze watermolen staat aan de Loenense Molenbeek die hoog in de bossen van Groenouwe ontspringt.

Op de lange weg naar de IJssel bij Voorst voedde de beek een aantal papiermolens. Alleen De Middelste Molen maakt thans nog gebruik van het water van de Molenbeek.

Na diverse papiermakers kwam de familie Kruitbosch in 1835 naar deze plek om koren te malen met behulp van het aangevoerde water en begonnen er een bakkerij. Om altijd over voldoende water te beschikken was er een grote molenvijver(wiërd) aangelegd. Deze werd in 1961 gedempt. Er werd daarna gemalen met een dieselmotor en later met een elektromotor.

De broers Thé en Bé Kruitbosch hebben samen met echtgenoten en kinderen de bakkerij en malerij voortgezet. Zijn hadden geen bakker opvolgers. Wel ging zoon Ben hier verder in het pand met een handel in tuinartikelen, dierenvoeders, dierenbenodigheden, ruiter- en hengelsportartikelen. Ben en Ankie beheerden een tijdlang deze zaak. Zoon Richard nam enige tijd geleden Het Molenhuis weer over. Door een tegenvallende omzet moet Kruitbosch de zaak sluiten.