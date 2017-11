Con Spirito is blij met haar jubilerende dirigent

LOENEN - Het was een bijzondere dag voor het R.K. Koor Con Spirito uit Loenen en Eerbeek. Het 26 leden tellende koor vierde op 12 november het feest van St. Caecilia. Maar het was ook een feestelijke dag, omdat het koor in hun midden een jubilaris had, Corné de Haan, die 25 jaar dirigent is van Con Spirito.

Tijdens een woord- en communieviering in de H. Antonius Abtkerk in Loenen, geleid door pastor Ivan Kantoci, werd de jubilaris, te midden van de parochianen, in het zonnetje gezet door de voorzitter van het koor, Harry Hoekstra.

Om de viering een extra feestelijk karakter te geven, werden alle liederen gezamenlijk gezongen door de koren Con Spirito en Rubato. Van dit laatste koor is Corné de Haan namelijk ook dirigent. Deze zondag werd ook voor het eerst gespeeld op een splinternieuwe piano. Een gift van een parochiaan, die het koor een warm hart toedraagt.

De voorzitter prees Corné de Haan voor de eigen, unieke en humoristische wijze waarop hij de repetities leidt. Daarentegen is De Haan niet erg gauw tevreden, wat volgens Harry Hoekstra een goede zaak is, want iedereen heeft de fraaie resultaten daarvan ook op 12 november kunnen beluisteren. En dat, terwijl het koor een gemiddeld leeftijd van 72 jaar heeft!

Als blijk van waardering heeft het koor een houten plaquette laten maken, met daarop de afbeelding van een muziekstandaard en muzieknoten. Daarna werd de echtgenote van de jubilaris, Agnes, door bestuurslid Mia Janissen, in de bloemetjes gezet.

In zijn dankwoord blikte Corné de Haan terug op de afgelopen 25 jaar, met diepte- en hoogtepunten. Als dieptepunt wilde hij de onverkwikkelijke sluiting van de Victorkerk in Apeldoorn niet onvermeld laten. Des te blijer toonde Corné zich met de koren Timeless, Rubato en Con Spirito, die hij al jaren met plezier dirigeert. Muziek is emotie, en dat werd in de prachtig gezongen toegift 'If you love me' nog eens onderstreept.

Na afloop van de viering maakten bijna alle aanwezigen van de gelegenheid gebruik om de jubilaris te feliciteren en was er nog een gezellige nazit met koffie en gebak in het aangrenzende parochiehuis.

Heeft u ook zin om uw stem letterlijk te laten horen en om te genieten van de gezellige sfeer binnen het koor, kom dan eens naar een repetitie op woensdagavond of neem contact op met voorzitter, Harry Hoekstra (06) 20 75 92 00 of met dirigent, Corné de Haan (06) 12 39 86 92.