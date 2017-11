Sfeervolle Midwinterhoorn-wandeling in Doesburg

DOESBURG - De dagen worden weer korter en voordat je het weet is het 3 december, het eerste weekend van Advent. Op die zondag vindt de traditionele 7 kilometer lange Midwinterhoornwandeltocht plaats door de historische binnenstad van Doesburg en over haar vestingwallen. De lange wandeling van 20 kilometer komt zelfs tot in het buitengebied van Angerlo.

Tijdens de wandeling klinken op verschillende plaatsen langs de route de mystieke warme tonen van de houten midwinterhoorns. Natuurlijk ontbreken de oude verdedigingswerken, de batterijen, niet in de wandeling. Een mooie afwisseling van historie en natuur met begeleiding van de midwinterhoornblazers. Een wandeling die leuk is voor alle leeftijden.

De twaalf enthousiaste leden van de Midwinterhoorngroep Doesburg blazen niet alleen op de hoorns, ook het maken van de hoorn is te bewonderen. Midwinterhoornblazen behoort tot ons immaterieel cultureel erfgoed en zondag 3 december is de eerste dag in de adventsperiode waarop geblazen mag worden. De periode van blazen loopt door tot Driekoningen op 6 januari, waarna de hoorns weer worden opgeborgen.

In deze adventsperiode treedt de Doesburgse groep ook op bij scholen, bejaardentehuizen, kerstmarkten en kerstconcerten. Bijzonder is ook dat de Midwinterhoornblazers in de kerstvakantie dagelijks te horen zijn in het Openluchtmuseum te Arnhem en op de Landleven Winterfair op 16 en 17 december, eveneens in het Openluchtmuseum.

De wandelaars kunnen 3 december kiezen uit twee afstanden: 7 of 20 km. Beide tochten zijn voor rolstoelgebruikers geschikt, maar gaan dan niet over de vestingwallen. De route is bewegwijzerd en er is een routebeschrijving. Ook zijn er rustpunten opgenomen in de route. De kosten zijn € 3,00 (€ 1,00 korting voor KNWB leden) per persoon en voor kinderen t/m 12 jaar € 1,00.

Start en finish zijn in het clubgebouw De Harmonie, Burgemeester Nahuyssingel 2a in Doesburg. Er kan gestart worden tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Finish is uiterlijk 16.00 uur.

Gratis parkeren kan op het terrein De Bleek, De Turfhaven en de Linie.

www.midwinterhoorngroepdoesburg.nl