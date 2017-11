Doesburgse gehandicapten tevreden

DOESBURG - In de winkel van Stijliconen in Doesburg, ontving wethouder Peter Bollen uit handen van Marion Hulscher het rapport Toegankelijkheid in Doesburg 2017. Het werd opgesteld door de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD).

De organisatie werkte er anderhalf jaar aan en in die periode werden vrijwel alle horecagelegenheden, detailhandel, supermarkten en sportaccommodaties in de gemeente geschouwd en beoordeeld. Het overgrote deel hiervan heeft vervolgens de duimsticker ontvangen, om hun toegankelijkheid voor mensen met een beperking aan te geven.

Een positief resultaat, maar er is nog voldoende te verbeteren. "Het ziet er best goed uit", aldus voorzitter Jelle Berends. Er zijn altijd wensen en verbeteringen mogelijk, maar wij opereren vanuit een positieve gedachte. We prijzen meer de goede zaken dan dat we wijzen op fouten."

Over het algemeen merkt de SGRD op vooral blij te zijn met de positieve houding en bereidwilligheid van de ondernemers in Doesburg. Vooral in de oude en monumentale panden in de binnenstad is het vaak niet eenvoudig de toegankelijkheid te vergroten, maar waar het kan, proberen de ondernemers volgens de Gehandicaptenraad wel aanpassingen te realiseren.

De winkel van Stijliconen was de plaats van handeling, omdat de zaak van Monica Rijkaart een voorbeeld is van prima toegankelijkheid, gerealiseerd met beperkte middelen. "We hebben de drempel verwijderd en van hout een schuin opritje gemaakt", legt Rijkaart uit. "Verder hebben we bij de inrichting er op gelet dat rolstoelen er tussen door kunnen en hebben we een kamerscherm dat gebruikt kan worden om de paskamer groter te maken." Haar achtergrond in de zorg maakte dat ze een oog heeft voor dergelijke zaken. - foto: Wencel Maresch