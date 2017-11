LOC 17 koopt loods Doesburgse Turfhaven

DOESBURG - LOC 17 wordt eigenaar van de oude GTW-loods, kraan en trechter op het terrein van de Turfhaven. Ze gaat als nieuwe eigenaar beginnen met het opknappen van de loods. Ook gaat ze er voor zorgen dat in de loods een modern voorzieningengebouw komt voor de haven- en campergasten. De naam LOC 17 komt van de GTW-tramlocomotief die Doesburg als standplaats had.

Sinds september 2016 onderzoekt LOC17 samen met de gemeente Doesburg de haalbaarheid van haar ambitieuze programma voor de loods. In de loods moet horeca, een zaal annex markthal, bedrijfsunits en vakantie-appartementen worden gerealiseerd. Dit alles zal gebeuren in meerdere fasen, waarbij een grondige aanpak van de buitenwanden de prioriteit krijgt. De GTW-loods is in de loop der jaren behoorlijk in verval geraakt.

De ondernemers: “Het is goed dat een stuk geschiedenis dat verwijst naar een industrieel-en havenverleden, behouden blijft voor Doesburg. De loods van de Gelderse Tramwegen en de haven vervulden generaties lang een cruciale rol als knooppunt voor allerlei vormen van handel en transport en bedienden hiermee een groot deel van de Achterhoek. Wij zijn dan ook verheugd dat de gemeente dit heeft onderkend en zich zoveel inspanningen heeft getroost om dit laatste stukje industrieel erfgoed voor onze stad te behouden. Wat gesloopt is komt nooit meer terug!”

LOC 17 zal op eigen wijze de GTW-loods weer een knooppunt laten worden van allerlei activiteiten. “Wij hopen in de toekomst vele mensen te mogen verwelkomen en hen te laten delen in ons enthousiasme voor dit bijzondere gebouw op een unieke locatie in Doesburg.”

Vanaf 2008 is de gemeente al op zoek naar een nuttige bestemming voor de loods, een bestemming die aansluit bij de haven. Een plan onder de naam Durfhaven mislukte. De voormalige bedrijfshaven van de Betoncentrale is de voorbije jaren al met financiële bijdrage van de provincie getransformeerd in een aantrekkelijke toeristische passantenhaven.

LOC 17 gaat geheel voor eigen risico de loods opknappen. De schetsen voor de eerste bouwfase zijn gereed en binnenkort wordt een omgevingsvergunning verleend.

Wethouder Ellen Mulder vertelt dat het geen gemakkelijk proces is geweest. “Steeds meer mensen geloofden er niet meer in en de roep om de loods te slopen en het terrein volledig in te richten als parkeerplaats, werd steeds luider. Ik had een uiteindelijk onvermijdelijke sloop - nog even afgezien van de kosten - bijzonder jammer gevonden.”

De haven blijft voorlopig geëxploiteerd worden door de Gemeente. LOC 17 krijgt een optie om de haven binnen enkele jaren van de gemeente over te nemen.