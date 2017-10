Aller aller allerlaatste concert De Eendracht Hummelo

HUMMELO - Muziekvereniging De Eendracht geeft zaterdag haar allerlaatste concert. Allerlaatste? Ja inderdaad haar allerlaatste. Er is veel te doen over vergrijzing en het wegtrekken van jongeren uit dorpen in het algemeen en in de Achterhoek in het bijzonder.

Ook in de dorpen van de voormalige gemeente Hummelo en Keppel is dit te merken. Een steeds kleiner wordende groep mensen moeten steeds meer inspanningen leveren om met een representatief aantal mensen muziek te kunnen blijven maken. Ook wordt het steeds lastiger om financieel gezond te blijven als contributies, subsidies en donaties afnemen.



Sinds 2006 is een intensieve samenwerking of fusie een regelmatig terugkerend onderwerp tijdens het regulier overleg tussen Muziekvereniging De Eendracht uit Hummelo en Muziekvereniging Olden-Keppel uit Drempt. Beide besturen zien bedreigingen als ze op de huidige weg verder gaan, maar ook volop kansen. Na een verkennend onderzoek heeft een werkgroep bestaande uit een afvaardiging van beide verenigingen, een fusiedocument opgesteld. Dit document beschrijft hoe de nieuwe vereniging eruit komt te zien, welk beleid zij zal volgen.

Onlangs is het fusiedocument bij stemming unaniem aangenomen door de leden. De fusie kon officieel in gang gezet worden, per 1 januari 2018 zal de nieuwe vereniging een feit zijn!

Dus, kom op zaterdagavond 4 november kijken naar het allerlaatste concert van De Eendracht in de Gouden Karper te Hummelo, aanvang 19.30uur, toegang gratis. De fanfare en melodisch slagwerk groep hebben een fantastisch programma voor u in elkaar gezet. Dit is de allerlaatste kans om van De Eendracht te genieten, dus wees welkom.

"Na 1 januari zullen we letterlijk en figuurlijk ons blijven horen. Alleen dan in een andere samenstelling. Soms maken mooie dingen plaats voor nog mooiere dingen! We zien de toekomst gezamenlijk positief tegemoet, wij gaan er voor, u ook?", aldus de vereniging.