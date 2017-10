Website over historie Vestingstad Doesburg

DOESBURG - Sinds kort is er een website over vestingstad Doesburg, met informatie over de diverse vestingwerken van de afgelopen eeuwen. De website is gebouwd door Rob Verhoef uit Doesburg, van oorsprong cartograaf en daarom ligt de nadruk ook op de kaart en luchtfoto’s.

De website is een goede aanvulling op de vestingwandelingen die hij geeft op de Hoge Linie. In een aantal hoofdstukken van de Middeleeuwen, de stad in de Tachtigjarige Oorlog, het beleg door de Fransen in 1672, de nieuwe Linie van Menno van Coehoorn tot het beleg van Doesburg in april 1945 verstrekt de site veel informatie in woord en beeld.

In het hoofdstuk over het beleg van Doesburg zijn enkele detailvoorbeelden van de stad op 10 april 1945 op een Canadese luchtfoto te zien. In het deel over de Koude Oorlog een artikel over de Luchtwachtoren op de Hoge Linie, die was bemand door Doesburgse vrijwilligers van het korps Luchtwachtdienst. Voor veel oude Doesburgers kenmerkt die periode ook de Shermantank aan de andere zijde van de brug, met een kaart van de onderaardse gang naar de brug. De website is te vinden op het adres: www.vestingdoesburg.nl. En heeft u nog kaarten, afbeeldingen of foto’s die geplaatst kunnen worden, e-mail deze dan naar: info@vestingdoesburg.nl.

