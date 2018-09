Afscheid van Gerda Jansen

VELP - Tijdens de laatste vrijwilligersbijeenkomst heeft de Zonnebloem, afdeling Velp/Rozendaal, afscheid genomen van vrijwilligster Gerda Jansen. Sinds april 2004 heeft Gerda zich ingezet voor de Zonnebloem in de vorm van het bezoeken van gasten en inzet bij diverse activiteiten. Als dank voor de vele jaren vrijwillige inzet is Gerda beloond met het beeldje Waardering en een fraai boeket bloemen.

Voor het begeleiden van de activiteiten en het bezoeken van gasten is De Zonnebloem op zoek naar vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen via tel. 026 - 3643292 of 026 - 3641264.