Financiële steun van Cultuurfonds

REGIO - Wie plannen heeft voor een een bijzonder project op het gebied van cultuur of natuur in de provincie Gelderland kan een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit kan voor projecten die na 7 december plaatsvinden nog tot 15 oktober. Het kan bijvoorbeeld gaan om een nieuwe compositie, een bijzonder theaterstuk met een historische achtergrond, natuurprojecten of aankopen van instrumenten. Ook voor nieuwe festivals, bijzondere aankopen voor musea, vergroening van speelpleinen en educatieprojecten kan een bijdrage aangevraagd worden. De aanvrager moet een stichting of vereniging zijn. Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent alleen garantiebijdragen toe. De afrekening gebeurt achteraf; het fonds draagt namelijk alleen bij in tekorten.

Het geld is onder meer afkomstig van de BankGiro­ Lote­rij, Nederlandse Loterij, CultuurFondsen op Naam, donaties en een col­lecte die onder de naam Anjeractie wordt gehou­den. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een stichting met een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Door het verlenen van bijdragen, het opzetten van projecten en het uitreiken van prijzen zet het zich in voor cultuur en natuur­.



www.cultuurfonds.nl

Tel. 026 - 3598635, gelderland@cultuurfonds.nl