Nieuwe banner vrijwilligerscentrale

BRUMMEN - Na een ontbijt met de burgemeester, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties is vorige week de nieuwe banner voor de Vrijwilligerscentrale in de gemeente Brummen onthuld door burgemeester Alex van Hedel. Aanleiding voor deze feestelijke activiteit is dat de Vrijwilligerscentrale, gevestigd in Plein Vijf in Brummen, een nieuwe online Vrijwilligers Vacaturebank heeft, één centraal punt voor alle vrijwilligersvacatures. Het is nu nog makkelijker om vrijwilligers en vrijwilligerswerk te vinden.



www.welzijnbrummen.nl