Meer vuurwerkvrije zones met de jaarwisseling

DE STEEG - Het aantal vuurwerkvrije zones in de gemeente Rheden wordt met ingang van komende jaarwisseling uitgebreid. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een motie van GroenLinks, gesteund door de PvdA en ChristenUnie. Ook heeft het college van B&W de opdracht gekregen om met inwoners in gesprek te gaan over vuurwerk.

De gemeenteraad stemde tijdens de raadsvergadering van 25 september vrijwel unaniem in met de plannen. GroenLinks-raadslid Linda Nieuwenhoven: “Elke jaarwisseling laten ruim 1100 mensen in Nederland zich behandelen voor verwondingen door vuurwerk. Daarnaast lijden honderden mensen blijvende gehoorschade, durft bijna vier op de tien mensen rond oudjaar de straat niet op en raken huisdieren in de stress. Ook worden er tonnen chemicaliën de lucht ingeschoten. Vuurwerk is prachtig, maar de vraag is welke prijs we bereid zijn te betalen voor een nacht plezier.”

Het voorstel om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om knalvuurwerk en vuurpijlen in de gemeente helemaal te verbieden vond onvoldoende steun in de raad. Eind vorig jaar verscheen een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarin geadviseerd werd een verbod in te stellen op knalvuurwerk en vuurpijlen. Deze zorgen voor het meeste letsel. Minister Grapperhaus besloot deze zomer echter dat een landelijk verbod voorlopig niet aan de orde is. Hij legt de bal terug bij gemeenten: zij krijgen meer mogelijkheden om het afsteken van vuurwerk op lokaal niveau te reguleren. Welke mogelijkheden dat zijn, is nog niet bekend.