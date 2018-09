70 Jaar getrouwd

VELP - Het echtpaar Dassen uit Velp Werd dinsdag 25 september verrast met een bezoek van burgemeester Carol van Eert, ter gelegenheid van hun 70-jarig huwelijk. De heer Johannes Adrianus Bernardus Dassen (roepnaam Joop) is geboren op 19 september 1923 in Doesburg. Mevrouw Jacoba Josephina Berends (roepnaam Co) is geboren op 5 juli 1924 in Arnhem. Na de bevrijding in 1945 hebben zij elkaar leren kennen bij de dansschool aan de Rozendaalselaan in Velp. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren. Inmiddels hebben ze meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het echtpaar heeft in Velp en in Dieren gewoond. Sinds 2010 wonen zij in verzorgingshuis Oosterwolde in Velp. De heer Dassen is nog zeer geïnteresseerd in geschiedenis en leest veel. Mevrouw Dassen is graag bezig met handwerken, waaronder borduren.

Foto: Lotte Bienias