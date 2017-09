Crowdfundingsactie voor nieuw wildkijkscherm

HOENDERLOO - Staatsbosbeheer wil aan de Alverschotenseweg bij Hoog Buurlo een nieuwe wildobservatieplaats bouwen. Wild kijken is iets magisch en veel bezoekers komen ervoor naar de Veluwe. Het huidige wildkijkscherm biedt onvoldoende plaats aan de vele bezoekers die hier komen genieten van een blik op edelherten en wilde zwijnen. Om de benodigde financiële middelen bijeen te krijgen, is Staatsbosbeheer een crowdfundinsgactie gestart. In mei volgend jaar moet de nieuwe wildobservatieplaats worden geopend voor publiek. Belangrijke voorwaarde voor de nieuwe wildobservatieplaats is dat deze rolstoeltoegankelijk wordt.

Via het Buitenfonds is boswachter Laurens Jansen gestart met een crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor de nieuwe wildobservatieplaats. Er is 20.000 euro nodig om deze wildobservatieplaats aan te leggen. Met deze crowdfundingsactie hoopt de boswachter

10.000 euro bij elkaar te krijgen met donaties van iedereen die graag komt wild kijken op deze plek. Doneren kan via www.buitenfonds.nl/nieuwewildobservatieplaatsvoordeveluwe. - Foto: Staatsbosbeheer.