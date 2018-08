Peter Hyballa houdt Preek van de Leek in Martinikerk

DOESBURG - Op zondag 2 september gaat een nieuw seizoen Preek van de Leek in de Martinikerk in Doesburg van start. De aftrap wordt gedaan door voetbaltrainer Peter Hyballa. Sinds kort is hij trainer van het Sloveense DAS Dunajska, maar in ons land kennen velen hem vooral als de man die NEC heeft getraind, bij de NOS in Studio Voetbal aan tafel aanschoof of tijdens de voorbije WK wedstrijden van het Duitse voetbalelftal becommentarieerde.



Met een Nederlandse moeder en een Duitse vader voelt Hyballa zich in beide landen thuis. Hyballa is een veelzijdig en gedreven mens. Hij heeft niet alleen aan de weg getimmerd als voetbaltrainer, hij heeft ook een universitair diploma op zak (psychologie, bewegingswetenschappen en pedagogiek) en heeft tal van boeken en columns geschreven.

‘Je moet op doel schieten’ is de titel van Hyballa’s lekepreek. Een tipje van de sluier wil hij wel vast oplichten: "Het wordt een verhaal over ‘anders zijn, een mening hebben en volle bak leven! Duits-Nederlandse ideeën over God en voetbal", aldus Hyballa. Begin van dit jaar gaf Hyballa een openhartig interview in de NRC. Daarin liet hij zich kennen als een openhartig man, met het hart op de tong en vol passie voor de dingen die hij doet. Hij stelt hoge eisen aan zichzelf en zijn omgeving. ‘Wie Peter Hyballa wil, krijgt Peter Hyballa.’ Zijn Preek van de Leek begint om 16.00 uur, maar voor die tijd is het nog mogelijk om in de Koffie- Thee- en Aandachtschenkerij van de kerk koffie of thee te drinken.