Olivia uit Beekbergen vierde op NK

BEEKBERGEN - Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen voor ponyruiters (de Hippiade) is de dertienjarige Beekbergense amazone Olivia Braaksma, lid van ponyclub de Bosruiters, op een vierde plaats geëindigd in de klasse L springen categorie D/E. Met haar vijfjarige, zelfopgeleide, pony Sara FortunA wist Olivia Braaksma foutloos te blijven in het basisparcours en drong met dat resultaat door tot de barrage. In deze spannende barrage, waarvoor 31 combinaties zich hadden geplaatst, bleef de combinatie Braaksma/Sara FortunA wederom foutloos en noteerde de vierde tijd. Het kampioenschap werd afgesloten met een welverdiende ereronde voor de prijswinnaars.