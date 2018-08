Bijeenkomst COSBO: Je Digitale Erfenis

DE STEEG - Stichting Centraal Overleg Samenwerkende Bonden van Ouderen Rheden Rozendaal (COSBO) heeft dinsdag 4 september een interessante bijeenkomst over de digitale erfenis. Deze begint om 14.00 uur en wordt gehouden in het Parkhuis in De Steeg.

Een mens kan op ieder moment onverwacht overlijden, maar kan het ook al enige tijd zien aankomen. Het is raadzaam om voor dat moment belangrijke zaken vast te leggen. Hoe dat kan worden gedaan en waar allemaal rekening mee moet worden gehouden, vertelt Ben Herfst in een heldere presentatie, die hij eerder verzorgde in de bibliotheken in Dieren, Rheden en Velp. Bezoekers krijgen nuttige tips over het regelen van hun nalatenschap, maar ook digitale handigheidjes aangereikt. Iedereen is van harte welkom.