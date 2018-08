Verenigingsdag Dieren

DIEREN - Op zaterdag 8 september houdt de Dierense Winkeliersvereniging voor de twaalfde keer de Verenigingsdag in het winkelcentrum van Dieren. Van 10.00 tot 16.00 uur presenteren organisaties op het gebied van sport, recreatie, kunst en cultuur zich aan de inwoners van Dieren en omstreken. Er zijn veel organisaties actief in onze omgeving, maar die zijn niet allemaal even bekend. Voor hen is dit dus een mooie gelegenheid om naar buiten te treden en te laten zien hoe leuk en/of actief men de vrije tijd in kan vullen of een bijdrage kan leveren aan allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Bezoekers aan de Verenigingsdag kunnen zich sportief uitleven, diverse organisaties geven informatie over hun activiteiten en muziekgezelschappen zullen op gezette tijden een optreden verzorgen.