Gasthuiskerk Doesburg opent nieuwe seizoen

DOESBURG - In het eerste weekeinde van september opent Gasthuiskerk Doesburg het nieuwe culturele seizoen. Op vrijdag 1 september treden vanaf 19.30 uur vier authentieke Achterhoekse acts aan op het unplugged festival Z8erhoek. Op zondag 3 september exposeren leerlingen van Ad van den Brink vanaf 12.00 uur hun schilderijen. Vanaf 14.30 uur is er livemuziek op het Open Podium.

Jan Klein Kouwenberg, Werner Herold en Helga Herold laten op de Culturele Zondag van 3 september zien wat zij van Van den Brink hebben geleerd. De Doesburgse kunstenaar had tot een aantal jaren geleden een galerie op de Paardenmarkt, maar is nu te vinden op het Gildehofje aan de Meipoortstraat. Van den Brink is oprichter van de culturele route en al vijftig jaar beroepskunstenaar.

Op vrijdag 1 september vormen Green Valentine, Emunah, Oisin en de Achterhoekse roulatieformatie akoestisch Hooked de lineup van het nieuwe unpkugged festival Z8erhoek. Bij de programmering is gekozen voor verschillende muziekstijlen en acts die hun repertoire gedeeltelijk of helemaal akoestisch of unplugged kunnen uitvoeren. Tussen de optredens door zijn er voordrachten van schrijver Jonah Falke. De toegang tot het festival is gratis. Bezoekers kunnen een ticket reserveren op de website van Gasthuiskerk Doesburg.

Op het Open Podium spelen dit keer het duo Small Talk en enkele leerlingen van zangeres Sandra Vriese, soms ondersteund door de Gasthuiskerk sessieband. Bassist Roger Walker speelt een of meerdere eigen nummers.