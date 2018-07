Afkoppelingsproject hemelwater Voor-Drempt

DREMPT - Dit voorjaar is in de Braambergseweg en de Rijksweg in Voor-Drempt een regenwaterriool aangelegd. Hierdoor wordt schoon regenwater van de straat niet langer afgevoerd in het riool en samen met vuil afvalwater naar de waterzuivering geleid. Dat betekent minder water om te zuiveren, en dus minder kosten. Maar het zorgt er ook voor dat bij hevige buien de riolering niet overstroomt en zo vuil afvalwater in sloten, tuinen of kelders terecht komt. Door regenwater naar infiltratievijvers te leiden, komt er meer water in de bodem. Deze raakt in tijden van weinig regenval, zoals in de huidige droge periode, dan minder snel uitgedroogd.

Bewoners van de Braambergseweg en Rijksweg kunnen meehelpen regenwater naar de infiltratievijvers te leiden in plaats van naar de rioolwaterzuivering. De gemeente Bronckhorst biedt aan om in de voortuinen goten aan te leggen die water via de straat naar het regenwaterriool leiden. Bewoners kunnen daarnaast zelf ook de regenpijpen van hun dakgoten aan de achterzijde van de woning afkoppelen. Zij ontvangen binnenkort een brief van de gemeente met daarin meer informatie. Elke vierkante meter verharde oppervlakte minder op het vuilwaterriool telt. Hoe meer mensen deelnemen, hoe groter de winst voor natuur en milieu.