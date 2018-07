Op stap met de schaapsherder

LOENEN – Neem deze zomer een uniek kijkje in het leven van de schaapsherder. Zondag 5 augustus kunnen excursiedeelnemers de herder, zijn honden en de schaapskudde van de Loenermark aan het werk zien. De schapen gaan dagelijks met de herder de heide op en zorgen voor het onderhoud ervan. Tijdens deze excursie brengen deelnemers de kudde van 250 dieren vanaf de schaapskooi naar de heide, samen met de herder. Na een uur wandelen, komt de groep aan op de heide. Hier kan even rustig van de kudde worden genoten en vertelt de herder over zijn werk. Daarna lopen de deelnemers samen met de boswachter terug naar de parkeerplaats. De start is om 9.30 uur op de parkeerplaats nabij de schaapskooi, aan het einde van de Droefakkers in Loenen. De excursie duurt vier uur. neem zelf een lunch mee en drinken voor onderweg. De excursie is geschikt voor iedereen vanaf acht jaar. Deelname kost 5 euro, kinderen van acht tot en met twaalf jaar betalen 2,50 euro en donateurs mogen gratis mee. Reserveren is niet nodig.

Foto: Rob van 't Zelfde

www.glk.nl/evenementen