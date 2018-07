Oogstfeest op de Groote Modderkolk

LOENEN – Op zondag 5 augustus is er weer een oogstfeest op en rond boerderij de Groote Modderkolk in Loenen. Het graan op de akkers van Natuurmonumenten op de Loenense Enk is rijp en kan geoogst worden. Op de boerderij van Natuurmonumenten is een markt met producten, workshops, demonstraties en stoere activiteiten voor kinderen. Speciale aandacht is er dit jaar voor de insecten en hun belang voor een goede oogst.

Met oude machines en tractoren wordt het oogstfeest geopend, alles op volle toeren. Tijdens het oogstfeest worden bezoekers even mee teruggenomen in de tijd. Ze zien hoe met een oude dorsmachine het kaf van het koren wordt gescheiden. Ook maken ze kennis met oude ambachten zoals manden maken, bier brouwen en zijn er oude tractoren en stationaire motoren. Er zijn verschillende demonstraties met onder meer trekpaarden, bomen zagen en de smid. Er is een markt gericht op producten van het land. Met de huifkar kan een rit worden gemaakt langs de akkers over de Loenense enk. Voor kinderen is er een uitgebreid programma met leuke OERRR-activiteiten, workshop uilenballen pluizen, ATB-clinics met ATB-club Last Gear, boomklimmen in klimtuig, pony rijden, insectensafari, spelen met stro en kalfjes knuffelen. Ook kunnen bezoekers deelnemen aan sportieve activiteiten voor het hele gezin met Sportieve Evenementen Peter Oversteegen.

Het oogstfeest begint om 11.00 uur en gaat door tot 16.00 uur. Het evenemententerrein ligt aan de Vrijenbergweg 24 in Loenen. De entree is voor leden 2,50 euro en niet-leden betalen 3,50 euro. Via www.natuurmonumenten.nl/loenense-enk zijn kortingskaarten te bestellen. Kinderen mogen gratis naar binnen.

Foto: Martien Kobussen