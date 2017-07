Gemeente vergoedt meerkosten Regiovervoer

BRUMMEN – Het ombudsteam van PvdA Brummen houdt zich bezig met de gestegen tarieven van de Regiotaxi, die in 2017 overging in Plus-OV. Wethouder Jolanda Pierik heeft toegezegd dat de gemeente Brummen de meerkosten zal vergoeden, die door deze verandering zijn ontstaan.

Met de overgang van Regiotaxi naar Plus-OV gingen de kosten flink omhoog voor reizigers die een afstand tussen de 20 en 25 kilometer af willen leggen. De prijs werd omgezet van zone naar kilometers. Sommige bewoners zijn bij afstanden boven die 20 kilometer twee keer zo duur uit als vorig jaar. Voor lange afstanden kan iemand met een Wmo-pas gebruik maken van Valys, dat ook een betaalbaar tarief rekent. Echter, Plus-OV gaat tot 20 kilometer en Valys begint bij 25 kilometer. En die 5 kilometer zijn behoorlijk duur. Een retourtje voor een echtpaar dat met Plus-OV 24 kilometer reist, kost opeens ruim 20 euro meer.

Het ombudsteam heeft dit besproken met PvdA-fractievoorzitter Cathy Sjerps, die dit heeft opgepakt en in de pers van zich heeft laten horen. Hierop kwamen nog meer meldingen van reizigers die met een enorme kostenstijging te maken hebben.

De PvdA wil niet dat burgers de dupe worden van het niet goed aansluiten van de nieuwe Plus-OV-regeling bij de Valysregeling. Daarom diende de PvdA in de juniraad hierover een motie in, mede namens CDA en Lokaal Belang. Wethouder Jolanda Pierik nam de strekking van de motie over door toe te zeggen dat de gemeente Brummen de meerkosten zal vergoeden en dat zal communiceren via GemeenteThuis. Dat laatste laat door vakantie nog wel even op zich wachten.

Het ombudsteam wil reizigers vast mededelen dat zij, als zij meerkosten hebben ten opzichte van de oude situatie, zich kunnen melden bij het Team voor Elkaar. Zij dienen hun reisgegevens te bewaren om zo de meerkosten te kunnen aantonen.

Het ombudsteam wil dat de gemeente een stapje verder gaat in de dienstverlening. De gemeente weet welke burgers een WMO-vervoerspas hebben, dus is het een kleine moeite al deze mensen via een brief te berichten over de mogelijkheden om extra kosten vergoed te krijgen.