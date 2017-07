Expositie in de Paperclip

VELP - Van 15 augustus tot en met 3 oktober exposeert Door Rijlaarsdam haar schilderijen in de lichtstraat van Ontmoetingscentrum de Paperclip in Velp.

Door Rijlaarsdam, geboren in Amsterdam, begon haar creatieve carrière met het maken van wandkleden. Of zoals zij zelf zegt ‘het schilderen met lapjes in allerlei kleuren’. Na haar opleiding creatieve handvaardigheid heeft ze veel les gegeven. Later is daar een baan als leidster op een peuterspeelzaal uit voortgevloeid. In de loop der jaren volgde ze cursussen zoals fotografie, tekenen en schilderen. Haar voorkeur ligt bij het schilderen, vooral met acrylverf, waar ze haar persoonlijke gedachten en herinneringen creatief en beeldend kan weergeven. Door Rijlaarsdam is gefascineerd door moderne architectuur en dat is terug te vinden in haar schilderijen. Na bestudering van de bouwwerken maakt de kunstenares schetsen en wordt een compositie gerealiseerd die met acrylverf op het doek worden uitgewerkt. De vormen die ontstaan ontwikkelen zich tijdens het schilderen in vooral felle kleuren, wat zo typerend is voor haar werk.

Bij deze expositie zijn ook schilderijen te zien waarbij de mens centraal staat. Hierbij is haar fascinatie voor handen duidelijk herkenbaar. Handen die allerlei gevoelens uitdrukken van vreugde en verdriet waardoor kleurrijke schilderijen ontstaan vol emotie. De expositie is van maandag tot en met vrijdag te zien tussen 09.00 en 12.00 uur, tussen 13.00 en 17.00 uur en tussen 19.00 en 22.00 uur.

www.doorrijlaarsdam.wordpress.com