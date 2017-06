Angerlo Vooruit bouwt aan toekomst

ANGERLO - Het is inmiddels 43 jaar geleden dat voetbalvereniging Angerlo Vooruit de poorten van Sportpark Mariëndaal opende aan de Mariëndaalseweg. Door de jaren heen zijn steeds minimale wijzigingen en aanpassingen gedaan aan de huidige bebouwing. Inmiddels is die bebouwing echt op. De boel is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van de moderne tijd op het gebied van veiligheid, hygiëne en duurzaamheid.

Daarnaast stelt de moderne sporter steeds hogere eisen aan de geboden sportfaciliteiten. Angerlo Vooruit wil ervoor zorgen dat de leden zich nog meer verbonden voelen met hun club door te investeren in een kwalitatieve accommodatie.

Want de club is belangrijk voor de leefbaarheid van Angerlo en de wijk Beinum. De club telt 550 leden. Daarnaast kan de club een beroep doen op 170 vrijwilligers die ervoor zorgen dat er fijn gesport kan worden op de velden en dat er naderhand gezelligheid, een hapje en een drankje aanwezig is in de kantine. Angerlo Vooruit biedt wekelijks voetbalgenot aan gemiddeld 750 sporters.

Het ontwerp voor de nieuwbouw voorziet in de sloop van de bestaande kleedkamers die vast zitten aan het kantinegebouw. De kantine aan de zuidzijde wordt voorzien van een aaneenschakeling van raampartijen, zodat bezoekers vanaf de kantine rondom over de sportvelden kunnen kijken.

De kleedruimten worden in een iets grotere opzet ondergebracht in een afzonderlijk kleedkamergebouw, dat in het verlengde van de kantine gebouwd wordt. Daarbij ontstaat tussen de kantine en het kleedkamergebouw een plein met een multifunctionele functie, zoals bijvoorbeeld een terras of een plein waar activiteiten gehouden kunnen worden. Hurenkamp Architecten heeft het ontwerp gemaakt.

Om de nieuwbouw te kunnen realiseren, is veel geld nodig. Dat heeft de club niet zomaar op de plank liggen. Gelukkig kan Angerlo voor een groot deel van het benodigde bedrag een beroep doen op de gemeente Zevenaar, die inmiddels twee ton heeft toegezegd voor de nieuwbouw. Daarnaast heeft de gemeenteraad een extra bijdrage van nog eens twee ton in beraad. De fractie van Lokaal Belang heeft aangegeven hiertoe een motie in te dienen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 juli. Dit nadat voorzitter Kees Nederhoff tijdens de raadscommissie Samenleving een vurig betoog heeft gehouden over de noodzaak van nieuwbouw op het complex. Hij werd daarbij ondersteund door flink wat jeugdleden die in wedstrijdtenue op de publieke tribune plaats hadden genomen.

Maar Angerlo Vooruit vertrouwt ook op haar eigen zelfredzaamheid. Dat betekent dat leden, vrijwilligers en vele anderen met een hart voor de club zich keihard maken om de rest van het benodigde bedrag binnen te halen. Zo worden sponsoren gezocht, fondsen aangeschreven en worden diverse acties ontplooid. Een mooi voorbeeld daarvan is de actie van de jeugdspelers, die zich per doelpunt hebben laten sponsoren en zo letterlijk een aardig sommetje geld hebben ‘gescoord’. Daarnaast heeft dit weekend in samenwerking met volleybalvereniging DES een beachvolleybal en –voetbaltoernooi plaats, waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de nieuwe kantine van Angerlo Vooruit. Voetbalvereniging Angerlo Vooruit hoopt dat nog dit jaar de schop de grond in kan.