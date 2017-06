Inloopavond over nieuw zwembad in Velp

VELP - Voordat er begin 2020 een nieuw zwembad kan zijn in Velp, moet er nog het nodige gebeuren. Een programma van eisen is nodig, maar ook een wijziging in het bestemmingplan. Ook moet het pand van de voormalige bestuursacademie aan de Reigerstraat nog aangekocht worden. Wanneer dat allemaal rond is, vindt de aanbesteding van het nieuwe zwembad en het gebied eromheen plaats.

Het nieuwe zwembad komt op de hoek van de Gruttostraat en de Reigerstraat. Omwonenden en gebruikers hebben hun ideeën over het nieuwe zwembad, de te verplaatsen sport- en speelvoorziening, het groen en het verkeer en parkeren kenbaar gemaakt. Voor zover mogelijk zijn deze ideeën meegenomen in het Programma van Eisen van de ontwikkeling. Een plattegrond hiervan is te vinden op www.rheden.nl. De klankbordgroepen van omwonenden en gebruikers hebben een rol bij de beoordeling van het schetsontwerp en het omzetten naar het definitieve ontwerp. De aanbesteding is naar verwachting eind 2017 klaar.

Om iedereen te informeren over het bestemmingsplan en de procedure is er op maandag 3 juli een inloopavond in de kantine van De Dumpel in Velp. Iedereen is welkom binnen te lopen tussen 19.30 en 21.00 uur.

De gemeente Rheden heeft een flexibel bestemmingsplan gemaakt. Het plan geeft voor de omgeving duidelijkheid en biedt tegelijkertijd voldoende ontwerpruimte. Het voorontwerpbestemmingsplan is online in te zien en ligt van donderdag 22 juni tot en met woensdag 2 augustus ter inzage bij de servicebalie in het gemeentehuis in De Steeg. De inspraakperiode loopt van 22 juni tot en met 2 augustus. Naar verwachting wordt de raad begin 2018 gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen. Daarna kan de omgevingsvergunning voor de bouw van het zwembad worden verleend. De gemeente Rheden streeft ernaar om medio 2018 met de bouw te starten.

Wie op de hoogte wil blijven van alle ontwikkelingen kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Hierin staat meer over de ontwikkeling van het nieuwe zwembad en in welke fase het proces zit. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar nieuwzwembadvelp@rheden.nl.