Zwembad Den Helder investeert in energiezuinige ledverlichting

DOESBURG - Het gehele pand van Zwembad Den Helder in Doesburg is in juni volledig voorzien van energiezuinige ledverlichting. Dankzij de investering in led gaat het zwembad fors besparen op energiekosten. Bovendien reduceert Den Helder de uitstoot van CO2 aanzienlijk.

In het multifunctionele zwembad is geen enkele lamp overgeslagen tijdens de omzetting naar ledverlichting. Naast de verlichting bij het zwembad zijn ook de kleedkamers, kantine, het kantoor, de berghokken, de machinekamer en de buitenverlichting voorzien van led. Om de puntjes op de spreekwoordelijke 'i' te zetten is ook alle nood- en vluchtwegverlichting vervangen door een veilige led oplossing. Zwembad Den Helder kan daarmee terugkijken op een geslaagd duurzaam project, waar zeker ook alle klanten veel plezier van zullen beleven.