Afscheid De Vriendenkring

KLARENBEEK – Muziekliefhebbers uit de wijde omtrek kwamen onlangs naar het afscheidsconcert van seniorenorkest De Vriendenkring in Klarenbeek. Het orkest verhuist naar Oosterhuizen en gaf nog één laatste optreden op de oude stek in Klarenbeek. Doordat er veel oud-leden present waren, kreeg de middag onverwacht het karakter van een reünie. Het was een warm weerzien van het honderdkoppige publiek, waarvan iedereen genoten heeft. Maar niet alleen het publiek had het naar de zin, met zichtbaar plezier speelden de senioren een gevarieerd programma, waarmee zij bewondering oogstten onder de toehoorders. Na afloop van het concert regende het dan ook complimentjes. De middag werd afgesloten met een dankwoord naar de Zonnebloem voor het halen en brengen van gasten en voor dirigent Willy Beudel en invaldirigent Jan Visser.