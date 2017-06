Inwoners kiezen nieuw logo fusiegemeente Zevenaar

GEM. ZEVENAAR - Op 1 januari 2018 is de fusie tussen de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar een feit. De verschillende werkgroepen werken momenteel hard aan de nieuwe organisatie. Waaronder ook aan een nieuwe huisstijl, inclusief logo. De stuurgroep herindeling wil graag inwoners een keuze laten maken voor het logo dat zij het meest vinden passen bij de nieuwe gemeente Zevenaar.

Regionale ontwerpbureaus hebben een ontwerp mogen maken voor het nieuwe logo van de nieuwe gemeente. Daaruit zijn drie ontwerpen geselecteerd waaruit de inwoners van Rijnwaarden en Zevenaar kunnen kiezen. Het logo met de meeste stemmen, wordt ook echt het nieuwe logo van de gemeente Zevenaar per 1 januari 2018. Dit logo is de basis voor de ontwikkeling van de huisstijl van de nieuwe organisatie.

Inwoners kunnen via de website van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar online stemmen, www.rijnwaarden.nl/welk-logo-kiest-u en www.zevenaar.nl/welk-logo-kiest-u.

Ook is het mogelijk om op papier een stem uit te brengen. In de Rijnwaarden- en Zevenaar Post van 27 juni en 4 juli vinden zij een artikel waarop zij hun voorkeur kunnen aanvinken. Vervolgens kunnen ze deze opsturen naar Gemeente Rijnwaarden, Natasha Schüller, Antwoordnummer 4515, 6920 ZX Tolkamer. Of afgeven bij de balie van het gemeentehuis aan de Markt 5 in Lobith of aan de Kerkstraat 27 in Zevenaar. Stemmen kan nog tot en met 7 juli.