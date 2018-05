Motorrun Doesburg voor gehandicapten

DOESBURG - Rond de honderd verstandelijk gehandicapten kijken er elk jaar naar uit: een dag lang genieten van elkaar, het spektakel met de motoren en de talrijke ontmoetingen onderweg. En natuurlijk van het Achterhoekse landschap, waarop ze tijdens de rit van 120 kilometer als passagier, veelal vanuit een zijspan, een mooi uitzicht hebben.



Zaterdag 2 juni gaat de Motorrun Doesburg voor de 28e keer van start. Het vertrek is om kwart over tien bij Het Rhedens aan de Doesburgsedijk in Dieren. De inschrijving van de deelnemers begint om 8.30 uur.

Zo’n driehonderd enthousiastelingen komen voor de toertocht in actie. Behalve de deelnemers, hun gasten en de motorrijders zijn dat bijvoorbeeld ook scholieren die hun maatschappelijk stage vervullen, de broodjessmeerders, de organisatoren en de vele andere vrijwilligers voor alle hand- en spandiensten. Motoragenten en verkeersregelaars zorgen voor de begeleiding.

Het jaarlijkse evenement is opgezet om de integratie van gehandicapten te verbeteren. Dankzij de ontspannen sfeer komen deelnemers, vrijwilligers en het publiek onderweg makkelijk met elkaar in contact

Voorzitter Marga Bles is sinds het begin betrokken bij de Motorrun: "Ik merkte dat mijn zoon net als veel andere zelfstandig wonende gehandicapten eigenlijk geïsoleerd leefde. Dit is een goede manier om daar iets tegen te doen. Ze beleven sámen iets op die zaterdag.” Dankzij sponsoren en het fonds Handicap.nl blijft de deelname gratis.

De tocht gaat door Doesburg, Bronkhorst, Vierakker en Almen naar speel- en kinderboerderij Strubbert in Laren. Na een uitgebreide rustpauze gaat de rit ’s middags verder via Lochem, Kranenburg, Keijenborg, Hoog-Keppel en Angerlo. Het eindpunt is de Giese Kop (Rhederlaag) aan de Havenweg in Giesbeek. De motorrijders worden daar om 16.00 uur verwacht.

Aanmelden of meer weten? Kijk op www.motorrundoesburg.nl